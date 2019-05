Las Leonas enfrentarán a Estados Unidos

El seleccionado argentino de hockey femenino enfrenta un nuevo desafío en la FIH Pro League. Las Leonas se medirán con Estados Unidos, este domingo a partir de las 19. Será la duodécima presentación del elenco albiceleste que conduce Carlos Retegui en la competencia.

Entre las novedades se encuentra la vuelta de Agustina Albertario, jugadora de Lomas Athletic, quien no estuvo en la última presentación -victoria ante Australia desde los penales- por lesión.

La lista

Otra de las buenas noticias para el cuerpo técnico es la recuperación de la defensora Bianca Donati, quien regresó al seleccionado tras recuperarse de una lesión ligamentaria sufrida en diciembre del año pasado.

En ese sentido, la jugadora que ya está en Lancaster, dialogó con el sitio oficial y expuso sus sensaciones: “Me siento muy contenta de estar con las chicas en esta gira, la verdad no me lo esperaba. Fue bastante duro y este proceso lo estoy disfrutando a full. Me estoy adaptando de a poco, el grupo me ayuda mucho y los entrenamientos me van a servir para ponerme a punto”, dijo.

Quienes acompañan a los dos retornos para el partido ante las norteamericanas son: Florencia Mutio, Silvina D’Elía, Valentina Costa Biondi, Sofía Toccalino, Lucina Von der Heyde, Victoria Sauze, Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti, Julieta Jankunas, Carla Rebecchi, Micaela Retegui, Agustina Habif, Rosario Luchetti, Paula Ortiz, Cristina Cosentino y Victoria Miranda.

Actualidad

Las chicas argentinas marchan se posicionan segundas en el campeonato con el 81 por ciento de los puntos obtenidos en sus once presentaciones, en las cuales cosechó 10 victorias, tres por la vía de los penales australianos, y solo cayó ante Holanda, el actual líder del certamen.

El calendario marca que las argentinas tendrán dos encuentros posterior al de este domingo, ya adentradas en el mes de junio, escenario en el que cerrarán su participación en el certamen cuando se midan ante Gran Bretaña y Alemania, ambos en el viejo continente.