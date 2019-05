En Brown apuntan al arbitraje ante Sarmiento: “Nos sentimos robados”

Brown de Adrogué ganó en Junín 1-0 ante Sarmiento, pero la ventaja deportiva en favor del Verde lo dejó afuera de la pelea por el segundo ascenso. Al igual que en la ida, el partido de vuelta estuvo observado por un discutido arbitraje.



“El arbitraje influyó bastante en el resultado. De local nos hacen un gol en offside y ayer nos anularon uno a favor. Lamentablemente, son cosas con las que el equipo tiene que lidiar. Nos sentimos robados”, disparó el volante Alberto Stegman en diálogo con Info Región.



El partido



Obligado a ganar, el Tricolor salió a llevarse por delante al local, que no encontró respuestas a lo largo del partido y se vio por momentos encerrado ante la presión de su rival. “Fuimos claramente superiores durante todo el encuentro”, afirmó Stegman.



“El primer tiempo los llevamos al campo de ellos y los obligamos a que defiendan en su área. Tiramos centros, tuvimos varias situaciones de gol y ellos no llegaron, de manera clara, ninguna vez al arco”, analizó el volante.



Y agregó: “Nos hubiera venido bien un gol en el primer tiempo. Tuvimos tres situaciones claras en las que pudimos abrir el marcador y no lo conseguimos aunque el equipo no se cayó y siguió jugando. Tuvimos el gol que no cobró el árbitro, pero sabíamos que sería un partido así, donde ellos iban a defenderse tratando de mantener la diferencia que sacaron en Adrogué”.



El objetivo



A pesar del resultado de la serie, Stegman no escondió su satisfacción respecto a lo hecho por Brown en la temporada.



“Siempre estamos peleando ahí entre los mejores. Todos los años peleamos los puestos de la Copa Argentina y del Reducido con los más grandes. El año pasado perdimos por un partido medio catastrófico ante el mismo rival y ahora no se pudo por el arbitraje”, concluyó el mediocampista.