Temperley retomará los entrenamientos bajo el mando de Aldirico

“Tuvimos un primer semestre en el que regalamos muchos puntos. No concretamos un buen colchón en el arranque y por eso no logramos entrar al Reducido. No logramos mantener la regularidad en el último tramo, como si lo hicimos en otro periodo del torneo”, evaluó Mauro Cerutti, en charla con Info Región.

Lo que dejó

La salida de Gastón Esmerado y el arribo de Aldirico parecía ser un respiro en el plantel y un cambio de aire positivo en cuanto a resultados. En el último tramo Temperley estuvo cerca de meterse en el Reducido, no obstante el golpe del clásico ante Los Andes influyó en lo anímico y, desde allí, cayó en una seguidilla de resultados que lo alejó del objetivo.