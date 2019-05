Avengers sigue liderando la taquilla

La consultora Ultracine informó que el top tres de películas más vistas durante el fin de semana quedó conformado por “Avengers: Endgame”, que vendió 385.209 entradas; “Pokemon: Detective Pikachu”, que en los primeros días de exposición fue elegida por 126.022 personas; “La maldición de La Llorona”, se mantiene desde hace semanas en el podio y vendió 31.618 entradas.

Avengers: Endgame

En Avengers: Infinity War Thanos llevó a cabo su plan de eliminar a la mitad de la población del universo. Los vengadores sobrevivientes: Iron Man, Capitán América, Thor, Black Widow, Hulk junto a Rocket, Rhodey, Nebula, Ant-Man y la recién llegada Capitana Marvel irán en busca de Thanos para cumplir su promesa: si no pueden proteger a la Tierra, entonces la vengarán.

DIRECCIÓN: Anthony Russo, Joe Russo.

ACTORES: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Brie Larson, Chris Evans, Mark Ruffalo.

GENERO: Comic, Aventuras , Acción.

ORIGEN: Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años.

Pokemon: Detective Pikachu

Cuando el detective privado, Harry Goodman, desaparece misteriosamente, su hijo Tim decide investigar lo ocurrido junto al viejo socio de su padre: Pikachú. Luego de descubrir que pueden comunicarse normalmente entre ellos, comienza su aventura por las calles de Ryme City: una ciudad donde los pokemones y humanos conviven libremente. En el camino, se irán encontrando con diversos Pokemones y descubren una sorprendente conspiración que podria amenazar el universo entero de Pokémon.

DIRECCIÓN: Rob Letterman.

ACTORES: Bill Nighy, Ken Watanabe, Kathryn Newton, Justice Smith.

VOCES ORIGINALES: Ryan Reynolds.

GENERO: Aventuras , Acción .

ORIGEN: Estados Unidos.

DURACION: 104 Minutos.

La maldición de La Llorona

La Llorona. Una leyenda. Una aparición horrible, atrapada entre el cielo y el infierno, sellada por un destino terrible que ella misma se provocó. La sola mención de su nombre aterroriza al mundo desde hace varias generaciones. En vida, ahogó a sus hijos en un río violento durante un ataque de celos y furia, y luego se tiró, mientras los lloraba. Ahora, sus lágrimas son eternas. Y también letales; quien escuche su llamada mortal en la noche, está condenado. La Llorona se desliza entre las sombras y se alimenta de niños, desesperada por reemplazar a los suyos. Con el paso de los siglos, su deseo es cada vez más voraz… Y sus métodos, cada vez más aterradores. En la década de 1970, en Los Ángeles, La Llorona acecha en la noche… y a los niños. Una trabajadora social ignora la inquietante advertencia de una madre afligida acusada de poner en riesgo a su hijo. De pronto, ella y sus hijos se ven arrastrados a un mundo supernatural y aterrador. La única esperanza para sobrevivir a la ira mortal de La Llorona pueden ser un cura decepcionado y el misticismo que profesa para mantener el mal a raya, en los límites entre el miedo y la fe. Cuidate cuando oigas su lamento espeluznante: ella hará todo lo posible por llevarte a la oscuridad. Porque su angustia no tiene consuelo. Su alma no conoce la clemencia. Y no podrás escapar de la maldición de La Llorona.

DIRECCIÓN: Michael Chaves.

ACTORES: Linda Cardellini, Patricia Velasquez, Madeleine McGraw.

GENERO: Terror.

ORIGEN: Estados Unidos.