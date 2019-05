Productos Esenciales: Defensorías del Pueblo supervisan el funcionamiento del programa

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, la Defensoría del Pueblo Bonaerense y la Defensoría de la Ciudad supervisan el cumplimiento del programa Precios Cuidados, que contempla Productos Esenciales, a través de relevamientos en supermercados adheridos para saber si cumplen con la presencia de los productos.

A través de la articulación entre las distintas defensorías de todo el país, se realizará un informe final que será elevado a la Secretaría de Comercio del Ministerio de Producción y Trabajo.

“En momentos difíciles y de crisis como el que estamos viviendo, que los vecinos no llegan a fin de mes, creemos que es importante acompañarlos y mantenerlos informados al monitorear el cumplimiento en todo el país. Si el Estado hizo un acuerdo con supermercados, es esencial que se cumpla y se respete”, señaló en diálogo con Info Región el Defensor del Pueblo de Lanús, Alejandro Gorrini.

Advirtió que “sin los controles necesarios que garanticen la disponibilidad de los productos a los valores anunciados, el plan carece de todo sentido”. “Lo importante es asegurar el cumplimiento del programa con el que pueden beneficiarse los consumidores”, apuntó.

Resultados

Los relevamientos realizados hasta el momento ya arrojaron algunos resultados.

Gorrini señaló que los primeros monitoreos en Lanús fueron en los supermercados Coto, donde hubo muy pocos faltantes, mientras que en los supermercados Día% “hay bastantes incumplimientos”.

De acuerdo a los monitoreos realizados por la Defensoría bonaerense, detectó que el 49% de los artículos relevados no se encontraron en las góndolas y, en el caso de los expuestos, se registró falta de stock y escasa visibilidad.

El informe se elaboró en base al monitoreo de 42 establecimientos, en 30 ciudades, con el objetivo de controlar el cumplimiento del programa tanto en lo relativo al precio, al stock, la reposición permanente de los artículos de la lista y a la identificación y visibilidad de las mercaderías.

En total, se relevaron 2.688 artículos y se observó que el 49% no están presentes y, de los que aparecen, se registró poco stock. En cuanto a la identificación, 1.801 artículos no estaban correctamente señalizados como Precios Esenciales, es decir que el 67% no tenía la señalética diseñada por el Gobierno y que los empresarios se comprometieron a garantizar.

“Estamos ante una maniobra marketinera más que frente a un plan para beneficiar a los consumidores, donde el gobierno parece defender más a los grandes empresarios que a la gente”, sostuvo el titular bonaerense, Guido Lorenzino.

De acuerdo a una visita que realizó Info Región a una de las grandes cadenas minoristas de la Región, la iniciativa, que revive en parte la esencia de Precios Cuidados, arrancó con la disponibilidad en góndola de la mitad de los 64 productos difundidos oficialmente. Este fin de semana, se notaron faltantes en galletitas dulces y fideos, entre otros productos.

Entre la nómina de alimentos se incluye aceite, cacao, mermelada, puré de tomate, té, yerba mate, mate cocido, azúcar, fideos, harinas, pan rallado, polenta, vino, cerveza, agua mineral, galletitas, postres, leche y yogures.