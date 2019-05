En Corrientes, Macri advirtió: “Queremos trabajo y no impunidad”

El presidente Mauricio Macri se sumó este miércoles a las declaraciones oficiales contra la decisión de la corte Suprema de Justicia, por solicitar el cuerpo de una causa en la que se encuentra imputada Cristina Fernández de Kirchner y cuyo juicio debía comenzar la semana próxima. “Queremos trabajo y no impunidad”, aseguró.

Visitó el Parque Ecoturístico Iberá, en la provincia de Corrientes, y aseguró: “Todos queremos progresar, poner nuestro granito de arena. Queremos trabajo y no impunidad”. “Queremos una oportunidad de mostrar lo que valemos y no que aquel que no se esfuerza tenga siempre un privilegio”, advirtió, al tiempo que aseguró: “Este cambio que comenzó va a continuar”.

Más temprano, el ministro de Justicia, Germán Garavano, señaló que se trata de “un fallo muy inusual con un condimento político muy grande” el pedido de la Corte Suprema de Justicia respecto de la causa en la que Cristina Fernández de Kirchner, Ricardo Jaime y José Lopéz, entre otros, están imputados y cuyo juicio oral debía comenzar el martes próximo.

Elisa Carrió, a su turno, aclaró que “la Coalición Cívica no forma ni formará parte de un pacto de impunidad”.

El fiscal Diego Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que arbitre los medios para que el martes próximo el juicio a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el presunto el direccionamiento de la obra pública. El comienzo del proceso estaba previsto para el 21 de mayo (martes próximo) pero ayer la Corte Suprema de Justicia le pidió al Tribunal el cuerpo principal de la causa “Vialidad” para determinar si existen errores procesales en el expediente, en función de un pedido formulado por la ex presidenta.

La resolución de la Corte, publicada en el Centro de Información Judicial, contó con el aval de los ministros Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, quienes pidieron “con carácter de urgente” el expediente al TOF 2 para analizar las intervenciones de la Cámara de Casación durante el proceso y determinar si los planteos hechos por los acusados son admisibles.

La Oficina Anticorrupción (OA) pidió hoy que se inicie el juicio por el direccionamiento de la obra pública. El ministro de Justicia, Germán Garavano, consideró que el accionar de la Corte tiene un “condimento político”.