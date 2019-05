Alberto Fernández: “Cristina me lo ofreció el miércoles”

Alberto Fernández, candidato presidencial de la fórmula que integra como vice Cristina Fernández de Kirchner, explicó que el miércoles se reunió con la senadora y se definió el binomio.

“Cristina me llamó a la facultad el miércoles, a la tarde nos reunimos y me hizo el ofrecimiento”, contó.

Este sábado, Cristina anunció su candidatura a vice con un video en el que advierte: “Nunca me desvelaron los cargos políticos, ni tampoco fueron mi principal motivación. Tal vez, porque pertenezco a una generación que no buscaba un lugar en las listas, sino un lugar en la historia. Sin embargo, también esa misma y por momentos trágica historia, me hizo comprender que los cargos también son herramientas para llevar adelante los ideales, las convicciones, las utopías. Es cierto que no las únicas, pero después de todo, son herramientas al fin, siempre”.

“Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos, él como candidato a Presidente y yo como candidata a Vice, para participar en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias… Sí, las famosas P.A.S.O.”, anuncia.

Apunta, asimismo, que su relación con Alberto Fernández nació hace décadas. “Alberto, a quien conozco hace más de 20 años, y es cierto, con quien tuvimos también diferencias. Tan cierto como que fue Jefe de Gabinete de Néstor durante toda su presidencia… y lo ví, junto a él, decidir, organizar, acordar y buscar siempre la mayor amplitud posible del gobierno”, mencionó.

“Aquellos fueron tiempos muy difíciles, pero estos que estamos viviendo hoy los argentinos y las argentinas, son realmente dramáticos.

Estoy convencida que este es el mejor aporte que puedo hacerle a mi país. Se los dije días pasados en la sede del Partido Justicialista. Los dirigentes debemos dejar de lado las ambiciones y vanidades personales, y yo estoy dispuesta a aportar desde el lugar que pueda ser más útil. Tal vez, ese día cuando dije eso, algunos o algunas pensaron que era una de las tantas fórmulas de rigor, tan naturales, tan presentes siempre en todo encuentro político, pero no, no es así”, advierte en otro tramo del video.

“Tengo la certeza que nuestro pueblo no espera palabras ni discursos huecos y vacíos. Necesita gestos y hechos concretos que den certeza y seguridad a una unidad que comience a ordenarles la vida… una unidad que comience a ordenarles la vida… que con tanta perversidad este gobierno les desordenó en solo algo más de 3 años. Creo, sinceramente, que este es el camino”, sentencia.