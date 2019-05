Argentina XV sumó un nuevo triunfo en el sudamericano

Argentina XV vapuleó este sábado a Chile por 55-3 en el marco de la segunda fecha del Seis Naciones. El equipo Albiceleste sumó en Tucumán su segundo triunfo en el certamen y visitará a Brasil la próxima semana en busca de la coronación.

Manuel Montero, Julián Domínguez y Lucas Mensa de Pucará fueron parte del quince inicial, mientras que Lucas Favre, de Lomas Athletic y Lucas Santa Cruz del Rojo ingresaron en el segundo tiempo y sumaron sus primeros minutos en el certamen.

El partido

El equipo dirigido por Ignacio Fernández Lobbe golpeó rápido y se puso arriba al minuto con un try de Montero. Argentina continuó a paso firme y con dos apoyadas tras el in goal de Tomas Albornoz en dos ocasiones, una más de montero y un try penal, la albiceleste se fue al descanso en ventaja 29-3. Para Chile, descontó Benjamín Baraona de penal.

En el segundo tiempo el combinado nacional continuó plasmando su superioridad ante un rival que no pudo defender ni descontar. El wing de Pucará sumó el tercer try en su cuenta personal, mientras que, Nicolás Sbrocco, Javier Corvalán y Tomás Cubilla estiraron el marcador. Martín Roger sumó cuatro conversiones.

Lo que sigue

El conjunto argentino viene de vencer 79-3 a Colombia como visitante en el debut y tiene puntaje perfecto en el certamen. Los comandados por Fernández Lobbe visitarán el próximo sábado a Brasil en Belo Horizonte, en busca de la coronación en el Seis Naciones.