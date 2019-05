Para Leonis, Cambiemos no se tiene que “distraer con una interna”

El concejal por Cambiemos de Esteban Echeverría Roberto Leonis consideró que la coalición “no tiene que distraerse con una interna” y enfatizó que el candidato a presidente “tiene que ser Mauricio Macri y a gobernadora María Eugenia Vidal, sin dudas”.

La UCR bonaerense ratificó la pertenencia a Cambiemos El edil lo sostuvo en diálogo con Info Región luego de que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, opinara que sería positivo que Macri vaya a una interna con otro candidato del espacio. “En un momento donde el gobierno está en proceso de recuperación económica no hay que distraernos en una PASO y la fórmula claramente tiene que ser Macri presidente y Vidal gobernadora”, evaluó Leonis. Además, señaló que en Provincia el panorama “está claro” ya que el radicalismo “está convencido con Cambiemos”.

“Alzarnos en una interna no tiene sentido. Entiendo que se pueda abrir Cambiemos para quien se quiera sumar, pero no veo gente haciendo cola para eso. Es ridículo. Se habló de querer sumar a Roberto Lavagna y él manifestó que no le interesa. Todo esto me parece una torpeza”, manifestó.

Rendición de Cuentas

Por otra parte, consultado sobre la negativa de su bloque en la sesión en la que se trató la Rendición de Cuentas, Leonis indicó que la rechazaron por varios motivos, entre ellos “la falta de información”.

“Motivados por la falta de información y las dudas que se nos generaron con la rendición habíamos optado por no aprobar la rendición, en tanto y en cuento nos dieran la votación nominal que pedíamos por la responsabilidad que implica aprobar un proyecto así. Esto no ocurrió”, cuestionó.