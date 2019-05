D’Onofrio: “La candidatura de Alberto es un paso más para terminar con la grieta”

En diálogo con Info Región, el diputado bonaerense y precandidato a gobernador por el Frente Renovador, Jorge D´Onofrio, consideró que la decisión de Cristina de impulsar la candidatura presidencial de Alberto Fernández y secundarlo como vice, “es una muy buena medida porque es un paso más para terminar con la grieta en Argentina”. “Creemos que el ex jefe de Gabinete es un hombre de diálogo. No obstante, esto no es la decisión final sino que es el principio de algo”, recalcó.

Desde el FR, D´Onofrio ratificó la candidatura a presidente de Sergio Massa. “Desde que se anunció lo de Alberto es más candidato que nunca”, indicó el legislador, uno de los principales armadores de Massa en el Conurbano.

Detalló que se están preparando para el 30 de mayo, en el marco del Congreso nacional del FR, “con el objetivo de tomar una determinación en cuanto al futuro político del FR”. “Está todo para discutirse. Estos días que se vienen van a ser muy fructíferos para encontrar canales de consenso”, ponderó.

La unidad y el futuro de Massa

Para D´Onofrio, “hay una gran voluntad por parte de todos los que militamos en la oposición de que se termine el gobierno de Mauricio Macri”. “Juntarse para ganarle a alguien así podría resultar sencillo, lo importante también es buscar consensos para diagramar una serie de objetivos programáticos”, señaló el diputado quien recalcó: “Estamos cerca, hay que dejar los vedetismos de lado. Hoy es tiempo de patriotas”.

Sobre Lavagna

Por último, se refirió a la definición de Roberto Lavagna quien, al parecer, se postulará para la presidencia en un espacio independiente de Alternativa Federal. “Respetamos mucho a Roberto pero no compartimos su idea de construcción de consensos, porque se deben hacer de cara a la sociedad y no con cuatro personas en una habitación. Esperemos que la realidad política lo haga reflexionar”, concluyó.