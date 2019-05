Moyano cree que Alberto Fernández “va a sumar muchas voluntades”

Las repercusiones por la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, continúan. Ahora fue Hugo Moyano quien destacó el “gesto de humildad” de la senadora y convocó a Sergio Massa a competir en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) con el peronismo.

Consideró que la fórmula integrada por el ex jefe de Gabinete y la ex presidenta “va a sumar muchas voluntades”. “Esa es la tarea que nos habíamos fijado y que quedó claro cuando Cristina dio esa charla en el Partido Justicialista”, apuntó.

El dirigente camionero sostuvo que la decisión de la ex mandataria de ofrecer a Alberto Fernández encabezar la fórmula “es un gesto de humildad y de grandeza porque nadie duda de que ella es la candidata que más mide”, y consideró que con el anuncio realizado el sábado por Cristina Fernández de Kirchner “se amplía la diferencia de la oposición” frente a Macri.



Por otro lado, dijo que “quienes dicen que el ex jefe de Gabinete va a ser un títere son los tontos de siempre”, al señalar que el ex jefe de Gabinete “es un hombre capacitado y con experiencia”.



Finalmente, y en torno a la decisión que podría adoptar Massa, dijo que “ojalá se decidiera a compartir este espacio”, al sostener que “sería importantísima” la presencia del precandidato presidencial de Alternativa Federal a ese frente.

“Quiero ratificar mi decisión por pelear la presidencia. Estoy convencido del equipo que tenemos y que el camino que le planteamos en el 2015 a la Argentina es el camino que debemos recorrer a partir del 11 de diciembre”, manifestó Massa en redes sociales, al tiempo que consideró: “Necesitamos un presidente con autoridad política, que sepa decir que si, que sepa decir que no. La Argentina del futuro no se puede permitir un Presiente delegado”.