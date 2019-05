San Martín de Burzaco logró la permanencia

El Azul igualó 1-1 de manera agónica ante Leandro Alem por la fecha 38 de la Primera C y consiguió mantener la categoría.

San Martín de Burzaco igualó este domingo 1-1 ante Leandro N. Alem en condición de visitante y consiguió la permanencia en la Primera C. El Azul necesitaba un punto para mantener la categoría y lo consiguió en la última jugada gracias a un gol del delantero Ezequiel Noblea.

El equipo comandado por Néstor Ferraresi caía 1-0 en General Rodríguez con un gol de Lucas Buono y parecía condenado a jugar un triangular con Berazategui y Sportivo Barracas para definir el descenso a la D.

Sin embargo, en tiempo de descuento, el joven atacante que había ingresado en el complemento, apareció por detrás de los defensores tras un tiro libre y puso de cabeza la igualdad para que celebre toda la gente de Sanma.

La campaña

El conjunto del sur del Conurbano no tuvo una buena temporada en la cual sumó 38 unidades en igual cantidad de fechas. A lo largo del certamen, consiguió ocho triunfos, 14 igualdades y 16 derrotas y finalizó en la anteúltima posición junto con Cañuelas y sólo por encima de Sportivo Barracas.

Sanma comenzó el torneo con una victoria, no obstante no pudo volver a conseguir un triunfo en los doce encuentros restantes, lo que llevó al entrenador Cristian Ferlauto a dejar su cargo. Ya con Ferraresi en el banco, el equipo tuvo un andar irregular y pese a algunos triunfos en el camino, no lograba salir de los últimos puestos.

En las últimas cinco fechas, el azul consiguió rescatar nueve unidades con las cuales logró el objetivo del último tramo que era mantenerse en la Primera C. Ahora el plantel tendrá un descanso y la dirigencia de San Martín tendrá que comenzar a planificar el futuro del equipo.