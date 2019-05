Lavagna, ausente en la reunión de Alternativa Federal

Los referentes de Alternativa Federal, Sergio Massa, Juan Schiaretti, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto mantuvieron esta mañana un encuentro en las oficinas del líder del Frente Renovador, sin la presencia de Roberto Lavagna, en el que ratificaron que el candidato presidencial de ese espacio se dirimirá en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Una vez más, el espacio advirtió que competirá con candidato propio y queda desestimada entonces cualquier posibilidad de acercamiento entre Massa y Alberto Fernández.

“Nuestro desafío es construir un proyecto de país con políticas de Estado pero sobre todo, con acuerdos. Necesitamos una gran primaria para enfrentar ese desafío y darle a la Argentina un nuevo Gobierno”, sostuvo el líder del Frente Renovador.

Ayer, Schiaretti insistió: “Reitero que Alternativa Federal junto a otras fuerzas plurales democráticas que quieran superar la grieta, debe tener candidatos propios en las próximas elecciones presidenciales”. “Ese candidato debe surgir de la competencia de quienes aspiren a serlo en las próximas elecciones paso”, apuntó, tras reunirse con el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada, como parte del diálogo social al que convocó el primer mandatario.

Urtubey, en tanto, insiste en un “espacio superador” a la grieta. “Sería muy bueno competir con Sergio Massa, con Roberto Lavagna y con los dirigentes que tengan vocación de ofrecerle algo superador a la Argentina, que nos saque de esta historia de la rosca política, de la pelea de ver quién es menos peor”, había señalado en la semana.

El ex ministro de Economía, en tanto, confirmó en las últimas horas que será candidato pero no indicó por qué espacio iría, aunque se mostró reticente a una interna. Si no cambia la postura, es imposible que vaya con Alternativa Federal que ya tiene tres precandidatos y confirmó la interna. “Hay que definir para dónde quieren ir los integrantes de esto que es una alianza federal. Si se van a querer ir con Cristina o con el Gobierno. Esa es la primera respuesta que tenemos que tener”, había asegurado.