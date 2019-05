El mejor de todos

Ayer, 22 de mayo, día de cabildos abiertos, habría cumplido 89 años el mejor militante de la patria: el ‘Gringo’ Agustín Tosco.

Nacido en Coronel Moldes, Córdoba llegó a ser secretario general de Luz y Fuerza de esa provincia.

Peleó contra todas las dictaduras y todas lo encarcelaron.

Organizador del Cordobazo y líder de la CGT combativa, articuló entre todos los sectores progresistas y de izquierda donde su figura generaba un respeto ecuménico desde el PRT hasta la UCR donde fue amigo de Solari Yrigoyen, Amaya, Illia y Alfonsín.

En septiembre de 1975 enfermó de una encefalitis bacteriana y al estar clandestino a causa de la persecusión del gobierno de Isabel Perón no pudo ser atendido.

Internado en Buenos Aires con nombre falso, murió el 4 de noviembre a los 45 años. Sus compañeros llevaron su cuerpo furtivo sentado en el asiento del acompañante de una ambulancia hasta la ciudad de Córdoba.

Fue velado en el domicilio de un dirigente de Luz y Fuerza, y luego trasladado al Club Redes Cordobesas, donde se montó la capilla ardiente.

Pese a las amenazas de la Triple A comandada por el ministro de Bienestar Social y ex secretario privado de Juan Domingo Perón, el cabo y astrólogo José López Rega, a su entierro concurrieron 20.000 personas.

Este cronista propone -vanamente, hasta ahora- que el 22 de mayo sea declarado en su homenaje Día del Militante Político y Social.

“Para que todos juntos, trabajadores, estudiantes, hombres de todas las ideologías, de todas las religiones, con nuestras diferencias lógicas, sepamos unirnos para construir una sociedad más justa, donde el hombre no sea lobo del hombre, sino su compañero y su hermano.”

“Hago lo que hago porque quiero a la justicia. Si bien yo nací en una familia de pequeños propietarios y no he experimentado la injusticia que sufre tanta gente, tantos trabajadores, sé que no sólo lucha contra ella quien la padece, sino también quien la comprende. Claro que la represión la hemos sufrido nosotros también. Pero lo fundamental es que todos los que tenemos un concepto de justicia y equidad, debemos luchar para construir una nueva sociedad que permita al hombre salir de la enajenación a que lo conduce este sistema que afecta hasta el derecho de vivir. La mortalidad infantil, el analfabetismo, la deficiencia sanitaria, la falta de vivienda son parte de este sistema injusto.”

“Llevar a la práctica las ideas de uno requiere un esfuerzo, pero mucha gente lo hace.”

Agustín Tosco.