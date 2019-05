Renunció Theresa May

La primera ministra británica Theresa May anunció su renuncia, gestada por las diferencias con el Brexit.

Tras una entrevista con Sir Graham Brady, el presidente del Comité 1922, anunció en una conferencia de prensa la renuncia, aunque formalmente dejará el poder el 7 de junio.

“Yo he hecho todo lo posible para convencer a los diputados de apoyar el acuerdo. Tristemente no he podido ser capaz de hacerlo”, aseguró en la conferencia de prensa. “Es será y será una cuestión de profundo arrepentimiento no haber podido librar el Brexit”, apuntó.

El presidente Mauricio Macri se había reunido en noviembre del año pasado con May, en el marco de la Cumbre del G20 que se realizó en Buenos Aires. La primera ministra del Reino Unido manifestó en esa ocasión su predisposición para seguir generando relaciones a futuro y destacó el proceso de reformas económicas que lleva adelante la Argentina.