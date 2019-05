Futsal: “Una citación a la Selección siempre suma y te da confianza”

Lucas Flores vive un buen momento personal desde su nivel en Banfield y su ratificación como un jugador del seleccionado nacional, ya que fue citado por Matías Lucuix para vestir la camiseta albiceleste en la serie de amistosos que disputarán ante Francia en San Juan y Rosario.

“Es un privilegio vestir esta camiseta ya sea para un amistoso, un entrenamiento, o un torneo, siempre que uno entrena para esta Selección tiene dar el máximo para mantener todo lo que se fue logrando en estos años”, recalcó el jugador del Taladro en diálogo con Info Región.

El presente

En cuanto al calendario, el primer amistoso con la Selección europea será el 30 de mayo en el estadio Aldo Cantoni de San Juan y el segundo, el 1 de junio en el estadio Claudio Newell de Rosario.

Flores trabaja junto al plantel nacional de cara a esos encuentros que servirán para consolidar el grupo y sumar minutos. “Francia es una Selección en pleno crecimiento, tiene muy buenas individualidades, así que será un lindo partido. Desde los empates con Brasil en San Juan el año pasado creo que se le debe una victoria y un buen espectáculo a la gente y a nosotros como grupo”, opinó.

Por otra parte, puntualizó en la alegría individual: “Una citación a la Selección siempre suma y te da confianza, entrenar todos los días con los mejores lo hace mejorar a uno también. Que me hayan citado a un partido así y más cuando hay jugadores que vienen de afuera me pone muy contento y me da un poco esa tranquilidad de que estoy haciendo las cosas bien”.

Actualidad del club

El equipo de Emanuel Santoro no logró la regularidad deseada en el comienzo de torneo del Metropolitano. Si bien alcanzaron triunfos importantes como fue la conquista sobre Boca, los altibajos en el rendimiento atentaron contra el objetivo de acercarse a posiciones de playoff.

“Es un torneo muy parejo, cualquiera le gana a cualquiera y todos los equipos ya te van conociendo y estudiando, nosotros como plantel tenemos que ir adaptándonos a eso e ir buscando la vuelta a cada partido cada semana, al ser un plantel muy joven por ahí nos cuesta encontrar esa regularidad o el saber diferenciar la intensidad de cada partido, porque no se puede jugar todos de igual manera”, sentenció Flores.