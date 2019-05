Alegría en San Albano, tras la vuelta al triunfo

San Albano derrotó este sábado 20-16 a Pueyrredón y logró cortar una racha de tres encuentros sin triunfos en la Primera A de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

“Fue una alegría volver al triunfo. Enfrentamos a un gran equipo, que estaba en la tabla como nosotros y no veníamos tan bien. Planteamos la semana como punto de partida para dar vuelta el presente y salimos a jugar con los dientes apretados. Por suerte pudimos ganar, asique estamos muy contentos”, sostuvo el apertura Ignacio Gastaldi en diálogo con Info Región.

Siguiendo con el análisis del encuentro por la fecha ocho, agregó: “Fue muy parejo, intenso y friccionado. Sabíamos que si nos relajábamos lo íbamos a pagar caro y creo que hicimos más méritos para llevárnoslo, incluso pudimos haberlo ganado por una diferencia mayor si algunos penales iban a los palos”.

El presente

Los de Corimayo tuvieron un buen arranque en el certamen con cuatro triunfos al hilo, pero luego sufrieron dos derrotas y una igualdad. Tras la caída ante Mariano Moreno, el plantel tuvo dos semanas para trabajar y buscar la recuperación.

El back consideró que el receso les vino muy bien para “descansar un poco la mente, entrenar más distendido, hacer borrón y cuenta nueva y poner el foco en Pueyrredón”.

En cuanto al nivel del conjunto del sur del Conurbano, afirmó que cuando se dedican “a jugar” y logran concentrarse “salen cosas buenas dentro de la cancha”. “Lo mejor que tenemos es la defensa, no somos un equipo al que le hagan puntos fáciles”, aseguró.

Además, reconoció que uno de los aspectos que más trabajan es en no cometer faltas. “El último partido no tuvimos ninguna amarilla e hicimos pocos penales, esperemos poder seguir así. Es algo donde estamos poniendo el foco, porque es una zona muy pareja y no te podes dar el lujo de jugar con uno menos o darle muchos penales al rival”, remarcó.

Lo que sigue

El apertura valoró que están “bien ubicados” en la tabla, donde ocupan la cuarta posición con 25 unidades y sostuvo que si bien luchan para “estar en los primeros puestos para conseguir el ascenso”, aun faltan muchas fechas, por lo cual se enfocan en “mejorar el juego del equipo”, ya que es “una categoría muy pareja y hay rivales muy buenos”.

El próximo compromiso de Albano será ante Deportiva Francesa, conjunto que suma 20 puntos y viene de caer ante Champagnat. “Es un equipo duro, sólido, que está revirtiendo el último año y se está acostumbrando a la categoría. Nos debemos una victoria en Corimayo porque los últimos dos partidos perdimos. Estamos con ganas de revertir esa pequeña mala racha”, concluyó Gastaldi.