Falleció “Tuqui”, recordado humorista de radio y TV

Tuqui, el humorista que se destacó en varios programas radiales durante la etapa de oro de la radio Rock&Pop, falleció anoche a los 64 años por causas que no fueron informadas.

Juan Di Natale expresó: “Desolado por la noticia de la partida del querido Tuqui, compañero incomparable, profesor de lo incorrecto, socio imprevisible, todo eso y más para mí allá en los ‘90. Cómo nos reímos Tucán, te voy a extrañar mucho bandido”.

“Chau Tuqui, todos los recuerdos que tengo de vos me asombran, me hacen reir, y muchos me hacen doler la cabeza….Tuqui, me enseñaste todo lo que no deberia haber aprendido…y fue un viaje distinto, sin dudas”, escribió Mario Pergolini desde la cuenta de Vorterix.

En 2012, Tuqui sufrió un grave accidente de tránsito que le dejó varias dolencias y problemas para desplazarse.

Tuqui desplegó sus dotes de humorista en radio y, más adelante en varios ciclos televisivos, además de haber formado varias bandas de rock, entre las que destacó Tuqui y los hijos de mil.

En 1988 empezó a trabajar en la Rock&Pop, junto a Mario Pergolini. Allí, compartió ciclos con Di Natale y Elizabeth Vernaci, entre otro, lo que lo llevó a ser convocado por varios programas televisivos.

Entre los envíos de televisión más recordados se encuentran “Cafe Fashion” y “Justo a tiempo”, conducido por Julián Welch. Desde el año pasado, encabezaba una columna humorística en el programa radial “Border periodismo”, que conduce María Julia Oliván.

“Hace poco, hablé con Tuqui. Quería hacer una columna de humor negro sobre cómo es vivir después de un ACV. ´No te angusties por mi negra, yo sólo quiero dejar algo útil para los que todavía le tienen miedo a la muerte. Yo elegí como vivir y también como morir´”, recuerda, y apunta: “Tucan era un caballero que se había olvidado de todos los que le cerraron las puertas cuando estaba en las malas. Sólo hablaba bien de las personas que pasaron por su vida. Siempre quería ayudar: una de sus internaciones me pidió escribir sobre el reclamo de los enfermeros por un aumento”.

“Me enorgullece que Border haya sido el último espacio que tuvo Tuqui para ser él sin censura. Fuiste un grande, un sol de persona y un lúcido total. Chau Tucán me da bronca que la última internación no te llevaste el celu y me quedé con ganas de hablarte. Ya nos veremos x ahí”, concluye.