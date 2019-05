“Sensaciones agridulces” en Lomas Athletic, tras la caída ante Los Tilos

Lomas Athletic tuvo un comienzo irregular en la Primera A y viene de caer el último fin de semana por 48-25 ante Los Tilos, el líder del certamen. “Nos fuimos con sensaciones agridulces”, sostuvo el octavo Juan Martín Campbell en diálogo con Info Región.

“Lo positivo es que el equipo tuvo una buena tarde, la obtención en el line y el scrum fue muy buena. Creo que jugamos con el mejor equipo de la división y lo hicimos de igual a igual. El resultado abultado fue mentiroso, no hubo 20 puntos de diferencia”, analizó.

En ese sentido, el tercera línea agregó: “Fue un partido raro, en el primer tiempo fuimos superiores, Los Tilos no puso hacer nada del juego que venía haciendo en los partidos anteriores. En segundo hubo 15 minutos donde ambos marcábamos, pero en los momentos claves nos desconcentramos y ellos no perdonaron y no pudimos volver a marcar nuestro juego. Cuando empezamos a bajar ellos sacaron esa diferencia”.

Vuelta al ruedo

El forward volvió a ser titular en la primera del Tricolor después de casi un año, tras sufrir la fractura de tibia y peroné. Al respecto aseguró que se sintió “muy bien” y valoró que pudo “aguantar los 80 minutos a un gran ritmo”.

“Fue una lesión muy larga. Yo me planteé llevar la recuperación de a poco, con los entrenadores habíamos hablado de enfocarme primero en lo personal y después, cuando este al 100 por ciento ayudar al equipo. Eso fue muy bueno, juegue en Pre A, después en Intermedia y se dio que vuelva a Primera por las distintas lesiones y suspensiones. Si me hubiese apurado me hubiese quedado grande”, afirmó.

En cuanto al juego del equipo, recordó que Lomas “modificó el plan de juego después de 10 años“, lo cual se vio en los primeros partidos donde el equipo estuvo “un poco desorientado”. Sin embargo, recalcó que en los últimos encuentros empezaron a “mejorar”.

“También hay un gran recambio muy grande de jugadores. Si bien los resultados no se dan, los chicos están entregando todo y en el mediano plazo se va a encontrar el resultado que queremos”, aseguró.

Lo que viene

El próximo compromiso del Tricolor será ante SITAS en Longchamps. El octavo reconoció que es un rival que conocen “poco”, ya que hace dos años que no se cruzan.

“El último enfrentamiento se dio en su cancha y fue muy complicado. Creo que en nuestra casa va a ser un duelo más abierto. Es un rival que está arriba nuestro y va a ser muy difícil”, concluyó Campbell.