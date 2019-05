Hockey femenino: En Lomas destacan la “concentración” como el factor clave

Lomas Athletic tiene un duro compromiso el sábado cuando recibirá a San Fernando, por la fecha 10 de la máxima categoría del metropolitano. El elenco Tricolor sueña con conseguir un triunfo que sume en confianza y las ayude a acomodarse en la tabla de cara al objetivo de ubicarse en posiciones de playoff.

Martina Triñanes, en la previa del encuentro y con una semana intensa de trabajo por delante, charló con Info Región y anticipó las claves del cruce del fin de semana: “Debemos mantener la concentración y la intensidad todo el partido. Son esos partidos en los que todas las jugadas son claves, sin exagerar. Una jugada en la que no defiende todo el equipo y serán situaciones de peligro porque tienen jugadoras para hacerlo. Pero confiamos plenamente en nuestro sistema defensivo”.

Actualidad

Lomas atraviesa un presente positivo, con 12 puntos en ocho presentaciones logró ubicarse en la quinta posición con la expectativa de subir escalones para meterse entre los cuatro mejores equipos en una competencia que da sus primeros pasos.

En paralelo, todos los equipos se mantiene en una línea estrecha en cuanto a unidades. El único líder y que encontró la regularidad es GEBA, conjunto que viene con puntaje perfecto a raíz de siete victorias en misma cantidad de partidos.

“El nivel es bastante parejo y también influye mucho los equipos que no podemos estar completos dado que tenemos jugadoras en el seleccionado. No considero que GEBA esté un escalón arriba a nivel juego, pero sí que es un equipo que está acostumbrado a ganar como sea, jugando bien y mal, y eso no es tan simple para el resto”, analizó Triñanes.

Lo que viene

En una semana cargada de trabajos, las Conejas se preparan para medirse ante San Fernando en Arenales. El rival suma nueve unidades y necesita recortar la distancia con los de arriba.

“Es un oponente muy duro, muy intenso y con jugadoras buenas y rápidas. Va a ser un partido muy dinámico como se dio los últimos años, pero son esos encuentras lindos de jugar con sistemas de juego muy marcados”, sentenció la jugadora de Lomas, en contacto con este medio.