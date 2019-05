“No podemos apoyar un paro”, advierten desde la Cámara de Comercio de Lomas

El presidente de la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora, Alberto Kahale, ratificó su rechazo a las medidas de fuerza convocadas por las centrales obreras. “Nadie va a vender nada”, advirtió en torno a la huelga de este miércoles, convocada por la CGT, la CTA y el Frente Sindical.

Teniendo en cuenta las cifras que arrojaron sobre la baja en las ventas durante el paro general anterior, Kahale consideró que “las pérdidas van a ser enormes” por la falta de movilidad. “Nadie va a vender nada en este paro porque no hay movilidad”, apuntó, durante las primeras horas de la huelga.

“Nosotros no podemos apoyar un paro porque la estamos pasando mal, el 25 de mayo estuvieron todos los locales abiertos, necesitamos vender para solventar los gastos”, sentenció, pero aclaró que “cada comerciante tiene libertad de acción, parar o no lo decide cada uno”.



La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó la medida de fuerza convocada “a 30 días del anterior” y dejó asentada la “severa preocupación” del sector pyme. “El pasado 30 de abril arrojó pérdidas en la industria y el comercio por unos $ 20.000 millones, a pesar de que solo un 19 % de los comercios había permanecido cerrado. En los que abrieron las ventas cayeron un 41 % promedio frente a lo que se hubiera vendido en un día normal de fin de mes”, detallaron.

En este marco, el Consejo Directivo de la CAME llamó al “diálogo” y la búsqueda de “consensos” para “encontrar soluciones y trabajar en propuestas que mejoren el empleo, la inversión y la producción, y no con medidas de fuerza que dañen aún más a la economía”. “Nuestro país necesita gestos y compromiso de todos los sectores: dirigenciales, políticos, sindicales y empresarios”, plantearon.