“Sacarle fuerzas a Cambiemos era posibilitar el regreso del kirchnerismo”

El dirigente radical y presidente del bloque Cambiemos de Esteban Echeverría, Roberto Leonis, consideró que la continuidad de la UCR en la alianza gobernante “fue el proceso más lógico” al respaldar lo resuelto por la Convención.

La UCR ratificó su pertenencia a Cambiemos y buscará “revertir” el rumbo económico “Es el lugar en donde tiene que estar el radicalismo, por lo menos en este momento. Sacarle fuerzas a Cambiemos era posibilitar el regreso de kirchnerismo”, evaluó el edil en diálogo con Info Región. Y luego añadió: “Lo que me dejó la Convención nacional es sinceramente el orgullo de ser radical. No hay un partido que tenga tanta democracia interna como nosotros”. Señaló que “pese a que se ha discutido fuerte y entre los correligionarios se dijeron de todo, salió una resolución a través de un órgano democrático”. “Es la decisión de todos”, enfatizó.

Lista de Cambiemos en Echeverría

En la misma línea, reafirmó que el representante del espacio que competirá por la intendencia será el macrista Evert Van Tooren.

“En los próximos días vamos a dar la lista”, adelantó y confirmó que no renovará su mandato. “Tengo la decisión tomada de no volver a ser concejal, no obstante, voy a seguir trabajando por el Partido”, aseveró.

Candidaturas peronistas

Por último, se refirió a las fórmulas confirmadas por el peronismo a nivel nacional y provincial. “Lo de Fernández-Fernández es un intento de seducir al establishment. Todos sabemos que Alberto tiene una relación estrecha con Clarín y la Embajada de Estados Unidos. Además, tiene buen diálogo con los gobernadores. Cristina sabe que no estaba ella para ganar”, apuntó.

Y respecto a la candidatura del ex ministro de Economía, Axel Kicillof, para la gobernación bonaerense sostuvo que “a Cristina le importa muy poco lo que piensan los intendentes y puso a una figura que es la expresión clara de su pensamiento”.