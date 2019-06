“El Congreso del Frente Renovador fue una payasada”, disparó Torres

“Lamento mucho que (Sergio) Massa no tome una determinación. Es igual a lo que pasa con Alberto Fernández. Dijeron muchísimas cosas sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y ahora podrían estar los dos a su lado. No es serio”, cuestionó el ex dirigente del Frente Renovador en diálogo con Info Región.

En el Congreso partidario que se realizó en Parque Norte, dirigentes del Frente Renovador de todo el país respaldaron la decisión de habilitar a Massa a formar “una coalición opositora para ganarle a Mauricio Macri”.