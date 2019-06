“Sería un honor acompañar a Macri”

“Sería un honor y un placer acompañar al Presidente, que está dando todo por el país. Estamos en un momento decisivo donde cada uno tiene que poner el cuerpo, y por supuesto que estoy dispuesto a acompañar este proceso desde donde sea”, señalo Flores en declaraciones a la radio Once Diez.

El dirigente de la Coalición Cívica estimó, no obstante, que Macri “tiene para elegir muchísima gente, con gran capacidad de gestión”.

“No tengo ninguna información. A mí me parece que es muy importante que el Presidente elija a quien quiere que lo acompañe, que sea leal a él. Para mí la sola mención es importantísima, pero no he charlado ni con él ni con nadie que tuviera alguna información sobre esto”, aseveró.