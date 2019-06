Caso Paula Santillán: este martes se conocerá el veredicto

Paula Santillán tenía 37 años cuando fue asesinada de un disparo en la cabeza a la salida de un boliche, en abril del 2017. El único imputado por el crimen es Carlos Daniel Martínez, acusado de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Este martes, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 dará a conocer el veredicto.

La fiscalía solicitó una condena de 20 años de prisión, mientras que la defensa pidió la absolución.

El juicio comenzó el pasado 23 de mayo y las circunstancias “no eran alentadoras”, según la familia de Santillán, ya que la madre de la víctima, Patricia Besares, denunció que los testigos cruciales no se presentarían a declarar porque estaban “bajo amenaza”.

Finalmente, la situación se revirtió y las testigos que habrían estado en el auto con el imputado cuando ocurrió el hecho declararon. “Las chicas del auto declararon y dijeron que fue él el que tiró (Carlos Daniel Martínez)”, explicó Besares.

La fiscal Leila Salem solicitó en la instancia de alegatos que la condena para el imputado sea de 20 años, mientras que la defensa pidió la absolución.

Por su parte, la madre de la víctima sostuvo -en diálogo con Info Región– que las pruebas “están todas en contra de este tipo” por lo cual piensa que “los jueces van a aprobar la condena que pidió la fiscal”.

“Si los jueces redujeran la condena, no me sentiría conforme porque obviamente este tipo (el imputado) se tendría que comer entre 20 y 25 años. Lo mínimo que le tienen que dar son 20 años”, remarcó Besares, y agregó: “Igual, sea la condena que sea, a mi hija no me la devuelve nadie, pero pagar la tienen la pagar”.

Por el crimen hay un imputado y un sospechoso que permanece prófugo y según el relato de los testigos, el hombre que se encuentra fugitivo, era el conductor del auto desde el que partieron los disparos.

EL HECHO

Ocurrió el 2 de abril de 2017 en un boliche de Villa Fiorito llamado La Cabaña, situada en la colectora de avenida Presidente Perón al 5100 (ex Camino Negro).

Paula Santillán había salido de bailar y estaba parada algunos metros al costado del frente de la discoteca, cuando apareció un auto desde el que comenzaron a efectuar varios disparos contra el frente del lugar. La mujer recibió un balazo en la cabeza que le causó la muerte casi en el acto, mientras que el agresor huyó a bordo del vehículo.

Para los investigadores, durante esa madrugada, el agresor había sido retirado por los patovicas del boliche, pero volvió al lugar para vengarse, razón por la cual habría efectuado varios disparos desde el auto.