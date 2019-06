Avellaneda: Lata criticó los “manotazos de ahogado” de Cambiemos

La concejal oficialista de Avellaneda Maia Lata criticó la posibilidad de que el Gobierno habilite la vuelta de las colectoras y sostuvo que es “un manotazo de ahogado” de Cambiemos.

“Es algo que no se entiende porque no lo querían permitir. Eso significa que no creen llegar con los votos”, evaluó la edil en diálogo con Info Región.

Posible acuerdo con el Frente Renovador

Por otro lado, se refirió al posible acuerdo entre el kirchnerismo y el Frente Renovador y remarcó que en Unidad Ciudadana “la predisposición y el diálogo siempre están”.

Señaló, en este punto, que desde el kirchnerismo aspiran a la unidad con el objetivo de ganar “en primera vuelta sin llegar a balotaje”. “Es una buena fórmula la que Cristina supo crear con (Alberto) Fernández y por lo que uno habla en la calle, la ciudadanía está cansada de que le mientan y descree de este Gobierno”, aseveró.