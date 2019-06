José López rechazó pronunciar sus últimas palabras

El detenido ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo José López no quiso esta mañana pronunciar unas últimas palabras ante el Tribunal Oral Federal 1, en Retiro, que lo juzga por enriquecimiento ilícito.



Los magistrados ya escucharon en la última audiencia a otros acusados, la ex esposa del detenido María Amalia Díaz, la religiosa Inés Aparicio y los empresarios Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez.

El Tribunal -integrado por los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Antonio Michilini-, dará a conocer a las 16, el veredicto.