Crimen del diácono: Declaró uno de los detenidos

Roberto Javier Céspedes, uno de los dos detenidos por el crimen del diácono Guillermo Luquín, declaró ante la justicia mientras que Leonel Iván Martínez, el otro detenido, se negó.

El crimen de Guillermo Luquin (52), diácono de Lomas de Zamora conmocionó a la región el domingo pasado. El hombre fue hallado muerto, envuelto en sábanas y varias herida cortantes en su cuello, en su casa de Temperley. Por el hecho hay dos detenidos: uno declaró ante la Justicia.

Se trata de Roberto Javier Cespedes (20), quien aseguró -a través de un video- que se defendió de un ataque sexual. En la filmación, el joven denunció en que era acosado por Luquin desde que tenía 15 años y realizó un relato de cómo fueron los hechos aquella noche.

“Empezó a forcejear conmigo, como para obligarme a tener relaciones con él. Me empuja contra la cama, me baja el pantalón y me mete el dedo en la cola”, relató Céspedes. “Forcejeamos con el cuchillo que tenía él. Él me lo quería clavar a mí, yo lo tomé de la muñeca y con la misma mano de él y mi mano sobre su puño, se lo llevé hacia el lado de la carótida”, señala en el video.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Info Región que la declaración de Céspedes fue “muy extensa y a grandes rasgos se comparece con el video”. Sobre el otro detenido y pareja de Céspedes, Leonel Iván Martínez (20), precisaron que “se negó a declarar y va a evaluar si dentro del transcurso de la semana que viene declara o no”.

Los dos detenidos se entregaron días después del crimen en la comisaría de Villa Galicia y según el relato de Céspedes, ambos se encontraban en la casa del diácono la noche en que ocurrió el hecho.

Luquín era referente pastoral en las parroquias carmelitas de Lomas y Banfield Este. Los vecinos que lo conocieron destacaron que “era un tipo intachable”.

La causa está caratulada como “Homicidio en concurso con robo agravado” y es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora.