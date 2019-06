Dell’Anna espera que se pueda “lograr una unidad” del peronismo de Lanús

A una semana de que finalice el plazo para la inscripción de candidaturas, la secretaria gremial del PJ y precandidata a intendenta en Lanús, Verónica Dell’Anna, indicó que espera “lograr una unidad” entre los distintos sectores peronistas tras el acuerdo alcanzado a nivel nacional con el Frente Renovador.

Para Montero, el acuerdo con el FR “aumenta la expectativa” para ganar en primera vuelta En diálogo con Info Región, la también dirigente de la Unión Ferroviaria aseveró que “están hablando con todos los precandidatos tanto del PJ como del Frente Renovador” y “todavía quedan días para definir”. Acuerdo con el FR Dell Anna valoró, en este marco, la incorporación del Frente Renovador al flamante “Frente De Todos”. “Tenemos un objetivo que es ir en contra de este gobierno neoliberal y antidemocrático. Cuanto más compañeros conformemos este frente, va a ser mejor”, subrayó. Consideró, además, que con la incorporación de Sergio Massa tienen posibilidades de triunfar en primera vuelta “por lo que se ve en las calles ya que las vecinas y vecinos dicen que no quieren más este Gobierno de ajuste y desempleo”.

“Quieren que vuelva un gobierno nacional y popular democrático y que les dé lugar a las pymes y comerciantes”, recalcó.

Pichetto a Cambiemos

Se refirió, por otra parte, a la decisión del senador nacional Miguel Ángel Pichetto de sumarse a Cambiemos como precandidato a vicepresidente en la fórmula que encabeza Mauricio Macri.

“Un peronista siempre piensa en la justicia social y la igualdad de la patria justa y creo que la situación actual no es esa. No hay trabajo, las empresas cierran y todos la están pasando mal. Eso es lo que no quiere el peronista”, enfatizó.