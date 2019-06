Macri: “Nuestra cadena nacional son las cosas verdaderas”

“Es hora de dejar que las cosas verdaderas hablen por sí mismas”, aseguró el presidente Mauricio Macri, en un post que hizo este mediodía y en el que deja en claro que su gestión no realizará cadenas nacionales, salvo las impuestas por la Ley, en contraposición a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

Con un mensaje en Facebook, el jefe de Estado señaló: “Nuestra cadena nacional son las cosas verdaderas”. Así se titula el mensaje en el que advierte que los post sobre anuncios de obras “se llenan de comentarios” que reclaman cadenas “para que lo vean todos”. “Pronto culminará una etapa del cambio que empezamos en 2015 sin que hayamos hecho ni una sola Cadena Nacional fuera de las impuestas por Ley. Y seguiremos así hasta el último día”, sentenció.

“Vivimos en una época en la que abundan toda clase de formas de acceso a la información. Un teléfono de hoy tiene más poder de comunicación instantánea y global que toda la televisión en la década del 90. ¿Por qué debería un gobierno interrumpir a la gente con sus novedades, sus anuncios, su propaganda? ¿Por qué habría de imponer su mensaje? Es hora de dejar que las cosas verdaderas hablen por sí mismas. Ellas cuentan mejor que nadie el pasado del que venimos y el futuro al que vamos”, concluye el texto.

El Presidente y otros dirigentes, hoy en el oficialismo, cuestionaron en campaña las cadenas nacionales de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy candidata a vice en la fórmula que encabeza Alberto Fernández.

En septiembre de 2017, en una entrevista concedida de Luis Novaresio, hizo una autocrítica al respecto, pero aclaraba que se cuestionaba “el tono, pero no la utilización para difundir los actos de gobierno, para difundir la inauguración de obras, para difundir medidas trascendentales, como la Asignación Universal por Hijo, la recuperación patrimonial de YPF, las jubilaciones, las inclusiones”.

“Pensándolo en retrospectiva, yo muchas veces estaba enojada y entonces, una persona que llegaba a su casa después de un día de trabajo y encendía el televisor y veía que la Presidenta estaba ofuscada o crispada, no es la mejor. Y yo no lo advertí. Y en eso me lo critico duramente”, analizó.

En esa misma entrevista, le había reclamado al Presidente cadenas para explicar “qué pasó con Santiago Maldonado, todos los planes que tiene de precarización laboral”.