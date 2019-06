La falta de precios en góndolas “no es un hecho aislado”

Hace algunos días, COTO fue multado por falta de precios en las góndolas. Desde la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y los Consumidores advirtieron que las faltas “son constantes” y desde Defensa de Usuarios y Consumidores pidieron a los consumidores que denuncien.

Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y los Consumidores (ADDUC), se refirió a la multa que recibió la cadena de supermercados por la falta de precios en los productos y apuntó que “las violaciones” a los derechos del consumidor “son constantes ya no solo en los supermercados sino en todos lados”.

La firma recibió una multa porque se constató que en la sucursal de COTO ubicada en Boedo 769/79, 468 productos que se exhibían en vidrieras, góndolas, y/o heladeras de libre acceso al público y sin impedimento para su comercialización, carecían de precio de venta.

Bassano, se refirió a este hecho y aseguró que “no es un hecho aislado” ya que la falta de precios en los productos “es normal y habitual” porque no se “realizan los controles obligatorios”.

El titular de ADDUC sostuvo que salvo por “excepciones en algún municipio o en alguna provincia” en el marco general “se han aflojado todos los organismos de control para proteger los derechos del consumidor” y es por eso que se ven vulnerados.

En diálogo con Info Región, Bassano insistió en que hay “dos cosas para hacer” para que se respeten los derechos del consumidor. En este marco enumeró: “Primero, se deben aplicar sanciones mucho más severas; segundo, aplicar reincidencias; y tercero, deberían generarse los tribunales especiales por el derecho al consumidor y que este Gobierno no los autoriza”.

En la misma línea, Pedro Busetti, titular de la organización de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) remarcó que ante la falta de precios en los productos “el consumidor debe hacer la denuncia correspondiente a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor”.

Precios Cuidados y productos esenciales

A un mes de la puesta en vigencia del plan “Precios esenciales” enmarcado en la medida de los “Precios Cuidados” el Gobierno anunció que el nivel de cumplimiento en las góndolas fue de un “78,8 por ciento”. Al respecto Bassano apuntó: “Que digan dónde están los productos, porque están todos en falta”.

En este marco, el titular de ADDUC señaló que a pesar de los faltantes dentro de los 64 productos que componen la lista, no se puede sancionar a los supermercados “porque no tienen la obligatoriedad”. “Cuando se hace un pacto o un convenio de un acuerdo de precios, pero no se firma nada, no se puede sancionar a nadie porque sería una violación legal, eso es lo que está pasando hoy”, explicó el titular.

Bassano también criticó la calidad nutricional de la lista de productos que incluye el plan “Precios esenciales” y señaló que hoy en día “para tener calidad nutricional se tiene que ser de clase social media a media alta” porque el resto “solo pueden acceder a productos de cuartas marcas y de muy mala calidad”.

Por su parte, Busetti, manifestó a este medio que desde DEUCO realizaron un relevamiento de los productos enmarcados en el programa en las localidades de La plata y en La Matanza y en general revelaron que “se cumplía” el listado de productos.