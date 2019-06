Urtubey: “Nosotros creemos que en la Argentina hay vida aparte de Macri y de Cristina”

El gobernador de Salta y precandidato a vicepresidente por Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, señaló que busca evitar caer “en la grieta que representa el macrismo y el kirchnerismo”. “Nosotros creemos que en la Argentina hay vida aparte de (Mauricio) Macri y de Cristina (Fernández)”, enfatizó.

En esa sintonía, se refirió al precandidato a viceprensidente Miguel Ángel Pichetto y a Sergio Massa: “Son dos dirigentes con los cuales trabajamos en la construcción de un espacio común, una instancia superadora, que es lo que buscábamos para la Argentina. En lo particular tengo afecto y respeto por ambos”.

Urtubey también indicó que, junto a su compañero de fórmula, Roberto Lavagna, continúan con la “oposición”. “Insistimos en que la coherencia es lo que en definitiva espera una sociedad que lo que está buscando del sistema político es previsibilidad y confianza“, subrayó.

“Es necesario abrirnos a la sociedad civil y empezar a entender que necesitamos un proyecto mucho más ciudadano que partidocrático, y en eso es en lo que vamos a trabajar esta semana, en lo que hace a candidaturas“, añadió el mandatario.

El gobernador salteño apuntó que “la lógica de construcción política del gobierno actual y del anterior se basa en la confrontación” y que “la Argentina no se recupera de esta profunda crisis de valores solo con un programa económico”. “Lo que necesitamos es trabajar para garantizar niveles de estabilidad en el sistema político. Queremos un país federal y lo primero que queremos es que la lógica de selección de candidatos sea federal, porque si lo hacemos nosotros estamos jodidos“, remarcó.

“El clima que vive el país hoy es entretenido para el debate político y para el análisis, pero es una Argentina en donde obviamente no hay inversión, no hay confianza y no hay crecimiento. Por eso creemos que es vital pensar no solo en medidas económicas”, enfatizó.