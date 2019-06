Pucará igualó y sostuvo el segundo lugar

Pucará igualó 21-21 ante Hindú en Don Torcuato, en lo que fue la doceava fecha del Top 12 de la URBA. El elenco de Burzaco mantiene el segundo lugar en la tabla ya que su rival era el tercero y mantuvieron la distancia.

Por otra parte, el empate es positivo desde el aspecto de poderío como equipo ya que el dueño de casa es uno de los conjuntos más fuertes en los últimos años de la competencia. Ahora, son seis las unidades que distancian al Rojo del líder SIC.

El partido

Un penal de Klubus y el try Mariano Navarro les dio la ventaja inicial a Pucará que se puso 8-7 luego de que su rival llegara primero al ingoal del Rojo. Con un nuevo acierto de Klubus a los palos los de Burzaco se fueron al descanso 11-7.

En un desarrollo igualado y muy trabado dos tries de Hindú rompieron esa paridad en números para que el dueño de casa avanzara 21-14 sobre los 21 del complemento. No obstante, con el tramite abierto, un try penal para Pucará empardó las cosas a poco del cierre, en lo que fue una igualdad justificada y fructífera para la visita.

Lo que viene

Con un buen rendimiento en la visita a Don Torcuato y sobre todo un resultado que no fue el ideal pero colabora en pos de mantenerse arriba como el único escolta, ahora en la continuidad del torneo, por la fecha 13, Pucará buscará descontarle al puntero SIC cuando lo visite el sábado 29 de junio.