Scioli baja su candidatura

“Nuestra bandera nos señala el camino de todos, el camino de la unidad nacional”, escribió ayer Daniel Scioli, acompañando la frase con una bandera nacional, en el marco del feriado de 20 de junio. También se interpreta como un mensaje referido a la candidatura a presidente, de la que desistió.

El ex gobernador bonaerense no competirá en la carrera presidencial, como había anunciado en marzo último, ya que el Partido Justicialista y el kirchnerismo decidieron que no haya primarias en ese espacio pero no por una decisión personal, explicó hoy una fuente allegada al diputado nacional. “El espacio decidió que no haya PASO, por lo tanto, no es que Daniel (Scioli) baje su candidatura, sino que se resolvió que no haya primarias”, aclaró un portavoz a Télam.

Además, recordó que el ex candidato presidencial del kirchnerismo en las elecciones generales de 2015, en las que perdió frente a Mauricio Macri, tiene dos años más de mandato como diputado nacional. “Más adelante puede aparecer una gestión para que Scioli se integre a la campaña o para que, a futuro, forme parte del gobierno”, en caso de que se imponga la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández en las elecciones generales del próximo 27 de octubre, añadió.