Las Leonas cerrarán la fase regular de la Pro League

El seleccionado femenino de hockey cerrará este domingo la fase regular de la FIH Pro League cuando visite a Bélgica, a partir de las 10:30, ya con la clasificación a la Grand Final asegurada.

Las jugadoras de Lomas Athletic, Agustina Albertario y Celina Di Santo, son parte de la delegación que se encuentra en Amberes. Sea cual sea el resultado, las dirigidas por Carlos Retegui finalizarán en el segundo puesto.

El equipo

Para el duelo de este domingo el coach contará con Belén Succi, Victoria Sauze, Florencia D’Elia, Valentina Costa, Eugenia Trinchinetti, Victoria Granatto, Florencia Habif, Lucina Von der Heyde, Rosario Luchetti, Julieta Jankunas, Carla Rebecchi, Albertario Maria José Granatto, Agostina Alonso, Di Santo, Sofía Toccalino, Cristina Cosentino y Micaela Retegui.

El conjunto Albiceleste consiguió la clasificación a la final a dos fechas del cierre de la ronda inicial y con el 77.78 por ciento de los puntos, marchan en el segundo puesto, lugar que no se modificará más allá del resultado de este domingo.

A lo largo del certamen, las Leonas cosecharon nueve victorias, cuatro igualdades (en las que consiguieron punto bonus en los penales australianos) y dos derrotas, ambas ante fueron 2-1 ante Holanda, las líderes del certamen.

“Esperando el final four”

La volante de Lomas Di Santo aseguró que están “preparadas y muy enfocadas” de cara a lo que vine, pero también afirmó que aprovecharon “para descansar” y recuperarse desde lo físico pensando en la ronda final.

“Queremos que sea el jueves que viene para jugar el final four, pero también estamos intentando disfrutar esta experiencia. En lo personal me toca vivir la etapa final de un torneo por primera vez y estoy disfrutándolo mucho y aprendiendo de todo esto que me toca vivir”, concluyó