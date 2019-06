Pidieron perpetua para los acusados por el crimen de Simenoff

En la jornada de alegatos, que se realizó este lunes en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora, Fiscalía y querella solicitaron reclusión perpetua para los imputados Juan Cruz Agosta y Maximiliano Agustín Ruda por el homicidio de Guillermo Simenoff.

La Fiscalía solicitó que sean condenados por “robo agravado por el empleo de armas de fuego, en concurso real por homicidio criminis causa”, mientras que la defensa pidió la absolución.

El fiscal Carlos Baccini pidió la reclusión perpetua de los acusados alegando que “durante las audiencias y con las pruebas presentadas por lectura” se comprobó que Agosta y Ruda son “coautores penalmente responsables” del hecho.

“Doy por acreditada la autoría y la participación de los dos imputados”, sostuvo Baccini, quien en sus alegatos realizó un recorrido por los testimonios que se presentaron a declarar en las audiencias y consideró que las declaraciones hechas por Mauro Gimenez deberían ser evaluadas en una etapa posterior por “falso testimonio” ya que presentó muchas contradicciones.

La querella, a cargo del letrado Sebastián Silvestre, adhirió al pedido de la pena y a la caratula solicitadas por la fiscalía.

Si bien la causa llegó al juicio bajo la carátula de “robo calificado en concurso real con homicidio calificado”, la querella insistió en que ante “la forma salvaje y desmedida de como efectuaron el hecho” los imputados debían ser condenados por “homicidio criminis causa”.

Por su parte, la defensa pidió la absolución de ambos imputados “entendiendo que no se pudo superar la duda razonable para adjudicarle los cargos que resolvió el fiscal”. “Las pruebas no son suficientes para sostener una acusación”, reprochó la defensa. En tanto, solicitó que en caso de ser hallados culpables, fuera por “homicidio en ocasión de robo” y por “homicidio criminis causa”.

Tras los alegatos, el Tribunal se dirigió a los imputados para ofrecerles una última oportunidad de declarar y tanto Agosta como Ruda aceptaron e insistieron en su inocencia.

“Lo único que quiero decir es que yo no maté a esa persona, yo lamento mucho la perdida de esa familia y también me gustaría que se haga justicia, pero justicia de verdad”, declaró Agosta. Mientras que Ruda insistió en que él no sabe manejar motos: “Yo soy inocente, no tengo nada que ver con esto, yo estuve frente a la persona que lo hizo y sin conocerme me dijo ‘te cabió por gil”, concluyó.

El veredicto se dará a conocer por lectura el próximo martes a las 11 en los Tribunales de Lomas de Zamora. “Confiamos en la decisión del Tribunal”, aseguró Silvestre.

EL HECHO

El hecho ocurrió el 11 de septiembre de 2016 cuando el hombre circulaba a bordo de su moto, junto a su hijo de 10 años, y fue interceptado por dos delincuentes con fines de robo en Temperley.

Uno de ellos le disparó tres veces y se dieron a la fuga con las dos motos. Simenoff fue traslado al hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, donde falleció horas más tarde.