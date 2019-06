En San Albano apuntan a conseguir regularidad como local

El plantel de San Albano transita una nueva semana de trabajo, en busca de recuperarse de la caída 27-25 ante Buenos Aires en Corimayo por la fecha 11 de segunda categoría de rugby metropolitano. Apuntan a la búsqueda de “regularidad”.

“Nos falta un poco de regularidad, sobretodo de local, tenemos que sacar más puntos en nuestra cancha”, sostuvo el fullback Felipe Busto, en diálogo con Info Región.

Siguiendo esa línea, consideró que si logran mejorar en ese aspecto “a la larga los resultados se van a terminar dando y se van a cumplir los objetivos”. En lo que va del campeonato de la Primera A, disputaron cinco partidos como locales, de los cuales cayeron en tres.

Respecto del último encuentro, analizó: “Fue un partido de ida y vuelta, que no lo pudimos cerrar y nos lo terminaron revirtiendo. Fue una derrota dura, pero sabemos que seguimos entre los primeros y vamos a pelear hasta el final del campeonato”.

El presente

En cuanto al juego del equipo, aseguró que apuntan a hacerse “fuertes desde la defensa y a partir de ahí empezar a atacar”. “Por momentos generamos un muy buen juego de muchas fases en donde avanzamos y lastimamos al rival, pero nos falta poder lograr esa continuidad los 80 minutos”, remarcó.

El fullback debutó como titular en el primer equipo de Albano en el actual certamen y logró ganarse el puesto en las últimas fechas. “En lo personal me estoy sintiendo muy cómodo, tanto mis compañeros como los entrenadores me transmiten tranquilidad y eso me da mucha confianza”, valoró.

Lo que sigue

A falta de dos fechas para el cierre de la primera rueda, el equipo del sur del Conurbano ocupa la cuarta posición con 34 unidades y buscará volver a la senda del triunfo cuando visite este sábado a San Martín, equipo que viene del Top 12, pero que no logró hacer pie en la categoría y se encuentra en el fondo de la tabla.

“Todos los partidos en este torneo son muy duros, San Martin es un gran equipo y por más que no esté pasando su mejor momento, sabe a qué juega y es un rival muy difícil al cual debemos vencer para seguir peleando ahí arriba”, concluyó Busto.