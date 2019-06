Argentina venció a Venezuela y se verá las caras con Brasil

El seleccionado argentino de fútbol tuvo un encuentro sólido ante Venezuela y lo superó 2-0 con los tantos de Lautaro Martínez, en una definición de taco, y Giovanni Lo Celso, quien anotó luego de ingresar en el complemento.

Gracias a la conquista ante la Vinotinto, ahora los de Lionel Scaloni se enfrentarán el martes, a partir de las 21:30, ante Brasil en lo que serán las semifinales de la Copa América. El seleccionado dueño de casa viene de dejar en el camino a Paraguay al superarlo desde los doce pasos tras empatar en el tiempo reglamentario sin goles.

El desarrollo

El trámite no tuvo diferencias muy amplias. Argentina golpeó en momentos claves y no sufrió en la parte defensiva. Lionel Messi no mostró su mejor versión, asimismo los albicelestes rescataron un juego colectivo, con algunos puntos altos, que los hicieron quedarse justificadamente con la victoria.

El quiebre del partido estuvo a los 10 minutos, cuando Martínez aprovechó un remate de Sergio Agüero que se metió en el pelotón de jugadores en el área, pero el ex Racing capitalizó con un taco que pasó entre las piernas de Wuilker Fariñez y así anotó el 1-0.

Desde esa alegría albiceleste, los de Scaloni manejaron el partido en la primera parte, con buena posesión de pelota y una dupla de ataque encendida. La presión fue clave para no pasar sobresaltos atrás, por lo que se fueron al descanso con una distancia merecida, incluso por ocasiones, pudo haber sido mayor.

En el complemento, el ímpetu de los venezolanos llevó el desarrollo a campo argentino, para consolidar esa tónica el entrenador nacional sacó un delantero (Martínez) y puso en el campo a Ángel Di María, por lo que el equipo perdió metros y la Vinotinto se acercó.

Las pocas que contaron cerca del área de Franco Armani, el arquero resolvió con firmeza. En tanto Lo Celso sepultó toda chance de empate al momento en que, cumplidos 74 minutos, el volante capturó un rebote largo de Fariñez luego de un intento de Agüero y celebró el 2-0.

Finalmente Argentina gustó por momentos, se impuso a Venezuela y a un Messi apagado y así avanzó de ronda a la espera de un rival de fuste como es Brasil que es local y viene con intenciones de dejar atrás la imagen de la eliminación por goleada ante Alemania en el Mundial 2014 también en casa.

Declaraciones

El triunfo dejó buenas sensaciones en el equipo y algunas certezas de cara a lo que viene. Luego del partido, Armani dialogó con los medios y celebró la victoria. “Fue un triunfo bien merecido. Arrancamos de menor a mayor en la copa, pero siempre con confianza. Este es un grupo de grandes personas y de grandes jugadores”, comentó.

Además, otro de buena actuación fue Nicolás Otamendi, que analizó las variantes de la conquista: “Lo importante era mantener el orden. Ellos tienen jugadores muy potentes. Controlamos el partido la mayor cantidad de tiempo. Es una gran victoria para nosotros”.

La ficha del partido

Argentina: Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña (67 min. Giovanni Lo Celso); Lionel Messi, Lautaro Martínez (63 min. Ángel Di María) y Sergio Agüero (84 min. Paulo Dybala).

Suplentes: Agustín Marchesin, Juan Musso, Matías Suárez, Renzo Saravia, Guido Rodríguez, Guido Pizarro, Roberto Pereyra, Ramiro Funes Mori, Milton Casco.

DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Wuilker Fariñez; Ronald Hernández, Jhon Chancellor, Luis Mago (55 min. Yeferson Soteldo), Roberto Rosales; Júnior Moreno; Jhon Murillo, Tomás Rincón, Yangel Herrera; Darwin Machís (70 min. Josef Martínez) y Salomón Rondón.

Suplentes: Jefferson Svarino, Rafael Romo, Yordan Osorio, Joel Graterol, Rolf Feltscher, Fernando Aristeguieta, Juanpi Añor, Luis Manuel Seijas.

DT: Rafael Dudamel.

Goles: 10 min. Martínez (A), 74 min. Lo Celso (A).

Amonestados: Rincón, Herrera, Rondón, Soteldo (V); Martínez, Acuña (V).

Expulsados: No hubo.

Estadio: Maracaná.

Árbitro: Wilmar Roldán.