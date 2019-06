Las Leonas perdieron por penales y se quedaron sin podio

El elenco nacional igualó este sábado 1-1 frente Alemania pero no tuvo suerte en la definición por penales australianos, en la que cayó 3-1, y así perdieron el bronce en la FIH Pro League.

El seleccionado argentino de hockey femenino cayó este sábado por penales australianos ante Alemania luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, en un compromiso que definió el tercer puesto en la FIH Pro League.

Con ese marcador, las chicas que conduce Carlos Retegui terminaron cuartas y se quedaron sin el podio en la competencia que entregó su primera edición en el 2019. Micaela Retegui, hija del entrenador, fue la autora del único tanto albiceleste. Por otra parte, Agustina Albertario y Celina Di Santo, de Lomas Athletic, formaron parte del plantel.

Resumen

Luego de perder por la misma vía ante Australia y así quedar sin chances de alcanzar la final del certamen, las chicas se dispusieron a preparar de la mejor manera su choque por el tercer puesto ante Alemania que había caído frente a Holanda en la otra llave.

La apertura del marcador del encuentro que se disputó en Ámsterdam fue para el conjunto albiceleste desde la autoría de Retegui antes de la finalización del primer cuarto. No obstante, a los 32 minutos, las europeas llegaron a la igualdad (Anne Schroder), la cual no se movió hasta la finalización del partido.

Finalmente, en la definición, las argentinas estuvieron imprecisas por lo que fallaron sus tiros Lucina Von der Heyde, Florencia Habif y la propia Albertario, al tiempo que Carla Rebecchi fue la única que acertó su oportunidad.

El balance

Argentina tuvo una buena primera fase en la que logró clasificar al final four con dos fechas de anticipación gracias a los buenos resultados propios de un rendimiento sostenido. En los mano a mano no estuvieron finas, aunque ambos cotejos los perdieron luego del tiempo reglamentario, ya que desde el desarrollo y en lo numérico no se vieron superadas. En síntesis, las Leonas cumplieron una buena participación en la primera edición de la FIH Pro League, aunque sufrieron la falta de fortuna en los momentos claves.