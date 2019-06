San Albano sufrió una dura derrota

San Albano cayó este sábado 17-12 ante San Martín, en un partido correspondiente a la fecha 12 de la Primera A de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) y continúa con un andar irregular en el certamen.

Los de Corimayo venían de una derrota en casa y tenían una chance de recuperarse ante el equipo que venía en la última posición, pero no tuvo una buena tarde y sufrió la primera caída en condición de visitante en lo que va de la temporada.

El partido

El comienzo de los comandados por Nicolás Lualdi no fue el mejor ya que estuvo impreciso tanto en el manejo de la pelota como en los tiros a los palos. El primero en golpear fue Pacific con un penal antes de los diez minutos. Albano lo buscó, pero no logró ser efectivo en las últimas yardas y cerca del cierre el local estiró la ventaja con un try y su conversión para finalizar el primer tiempo 10-0.

En el comienzo de la segunda etapa San Martín se quedó con un hombre menos por una amarilla y cuando lo recuperó volvió a quedarse con catorce, sin embargo los de Corimayo no supieron aprovechar la ventaja numérica y no lograron penetrar la defensa rival.

Recién a los 30 minutos del segundo tiempo lograron doblegar la defensa rival y con un try de Tomás Mac Gaw y la conversión de James Mac Gaw pudieron ponerse a tiro, sin embargo por la misma vía el local volvió a estirar la ventaja.

Cerca del cierre, Agustín Irurzun logró apoyar para volver a descontar pero pese a los intentos en los minutos finales a Albano no le alcanzó y cayó por 17-12.

Lo que sigue

San Albano sufrió su segunda derrota de manera consecutiva y la primera en condición de visitante en la temporada. Los de Corimayo buscarán volver al triunfo cuando cierren la primera ronda ante Champagnat en condición de local.