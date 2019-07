El Gobierno apuntó contra Transener por el apagón: la empresa pidió “disculpas”

La empresa Transener, transportista de electricidad controlada por Pampa Energía y la estatal Ieasa en partes iguales, pidió “disculpas a la población por los trastornos causados”, luego de que el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, afirmara que la empresa transportadora de energía eléctrica fue “un claro responsable primario” del apagón masivo que afectó a la Argentina el 16 de junio.

El funcionario adelantó que el ente regulador de energía (ENRE) tendrá establecido en 45 días un informe de situación final, y que recién allí establecerá las penalidades que les corresponden a los responsables del apagón.

Lopetegui informó que en primera instancia ocurrió “un error operativo” que la misma empresa Transener “reconoció” en el informe que elevó al Gobierno, y que en segundo lugar “no operaron bien los mecanismos de protección” de distribuidores y generadores.

La primera falla que se le atribuye a Transener fue que ante la salida de servicio de la torre 412 la empresa construyó un “by pass” pero ante “el cambio de arquitectura de red “tendría que haber reprogramdo parámetros de lo que se denomina DAR (un sistema de desconexión automática de generadores)”, explicó Lopetegui.

El secretario de Energía precisó que las distribuidoras que dependen de los gobiernos provinciales y los generadores “no operaron bien” después de esa falla primaria “los mecanismos de protección” para evitar “el colapso” del sistema que provocó que la mayor parte del país quedara sin energía eléctrica.

En el tramo de su exposición en que respondió preguntas de los senadores, Lopetegui responsabilizó a las políticas energéticas del kirchnerismo por haber pasado en pocos años, de 2006 a 2013, de tener superavit energético de 6 mil millones de dólares a un déficit de 7 mil millones de la misma moneda.

En un comunicado difundido tras el informe en el Senado admitió “la cuota de responsabilidad en su área de competencia”.

Transener mencionó las “condiciones climáticas adversas; el bay pass entre la línea Campana-Colonia y la línea Colonia Elía-Manuel Belgrano, a raíz del traslado de la Torre 412; y el despacho de generación asimétrico, posible por las condiciones de baja demanda, con fuerte preponderancia del Norte”. “Dado el cambio de la configuración, a raíz del by pass, el sistema automático de protección y control, denominado DAG (Disparo Apertura de Generación) no se adecuó correctamente y no reconoció las señales emitidas por los sistemas de protección”, amplió.

“Tiene como función la desconexión de generadores ante perturbaciones en las redes, lo cual, juntamente con los esquemas de alivio de demanda y estabilidad del parque de generación, son los mecanismos que permiten acotar el alcance de la perturbación y evitar el colapso del sistema”, apunta el texto.

Ante el “inadecuado reconocimiento” de las señales de protección “el automatismo interpretó a la falla simple como doble e inhibió su actuación”, señaló la empresa.