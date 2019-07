Lemmo: “Es un gran desafío personal y para lo que me preparé”

Facundo Lemmo es el nuevo manager de Brown de Adrogué y de él se desprenden muchas cosas para el análisis porque el ex defensor del Tricolor dejó su carrera como futbolista profesional para estar desde otro lado acompañando al plantel, cuerpo técnico y dirigentes.

“Es algo para lo que me preparé, tenía la idea antes de terminar de jugar. Quería seguir ligado al fútbol de esta forma, no de ser técnico sino estar más en lo organizativo y en lo que le falta al jugador”, comentó en charla con Info Región.

El proceso

Lemmo es un histórico en Brown de Adrogué ya que fue una fija en los planes de Vico durante muchos años en sus planteles y fue capitán en reiteradas temporadas. Ahora, el ex jugador planea estar como pieza activa en el mercado de pases, en las necesidades de los jugadores y ser el nexo entre entrenador y dirigentes.

Brown incorporó su décimo refuerzo “Lo tomo como un gran desafío, no sólo para mi, sino que también es algo importante para demostrar que los ex jugadores nos podemos preparar para cumplir esta función y estar a la altura“, subrayó. Además, valoró el tiempo de preparación del equipo y la formación del plantel que defenderá los colores de Brown en la próxima temporada en el Nacional B: “Recién se está armando el grupo y estamos buscando jugadores. Tengo constantes charlas con Pablo y con el presidente para cumplir lo que pretende el cuerpo técnico. Es un mercado complicado, pero Brown siempre se caracteriza por armar buenos grupos. Hoy me toca estar de este lado pero me tocó integrar muy buenos planteles en el club. Queremos buenos jugadores y mejores personas”.

Lo personal

Dejar de ser jugador profesional es una decisión importante en el camino de Lemmo, aunque no reniega y mucho menos extraña el campo de juego. Por el momento disfruta de evitar una dura pretemporada y colabora desde otra vereda.

“Hace bastante tiempo que tenía esta idea. No extraño levantarme temprano para ir a entrenar ni los fines de semana jugar. Se me hizo muy simple tomar esta decisión. Por algunas situaciones personales empecé a ver el fútbol de otra manera y hay otras cosas más importantes en la vida”, señaló.

Por otra lado, Lemmo eligió destacar la idea de no ser entrenador y dejar en claro que su función es otra: “Les dije a Pablo y Adrián que no tengo ninguna intención de dirigir a Brown, no soy técnico, ni es mi idea. Si en algún momento el entrenador se va porque hay una mejor propuesta, yo no seré una opción para hacerme cargo del equipo“.