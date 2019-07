“Me quiero quedar pero tendría que hablar con Kopriva”

Lo indicó Mateo Levato, quien todavía no definió su continuidad en Los Andes.

Los Andes realizó su primera semana de trabajo que finalizó con un entrenamiento el sábado en el Eduardo Gallardón. Mientras, el entrenador Juan Carlos Kopriva espera el arribo de los refuerzos, hasta el momento son cuatro, para terminar de definir el plantel para la pretemporada en la Primera B Metropolitana.

Uno de los presentes en el entrenamiento del Milrayitas fue Mateo Levato, quien no obstante no definió su continuidad en la institución. “Me quiero quedar en el club, pero tendría que hablar con Kopriva si me tiene en cuenta para lo que viene en la Primera B”, expresó a Info Región.

También se refirió al retorno a los entrenamientos. “Las sensaciones son buenas de cara a lo que viene, empezamos con todo y esperando que se vaya conformando el plantel porque somos pocos”, indicó.

Además, fue claro respecto a cambiar de página: “Es duro, no es fácil descender, ahora son cosas del pasado y las debemos que sacar de la cabeza. Tenemos la mentalidad en lo que viene y poner lo mejor para el futuro”.

Primeros días

Pese al frio, el plantel del albirrojo trabajó en Canning hasta el viernes y el sábado se entrenó en el estadio con los refuerzos Daniel Monllor, Matías Contreras, Máximo Levi y Leandro Landriel.

“De a poco todos los días va tomando forma el club, primero la dirigencia, luego el técnico y ahora que se empiecen a sumar compañeros, de esa manera se cumplirán las cosas para lograr un ascenso”, comentó Levato.