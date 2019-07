Lanaro defendió el acuerdo con la UE y recordó que el kirchnerismo “no pudo” concretarlo

“El pacto con la Unión Europea es un acuerdo que ellos quisieron hacer y no pudieron, lo intentaron y no lo lograron porque no tienen la relación con el resto del mundo que tiene Mauricio (Macri)”, recalcó el legislador en diálogo con Info Región.

Destacó así el rol protagónico del gobierno argentino para garantizar el tratado. “Es cierto que el acuerdo es del Mercosur pero el que se lo calzó al hombro fue Mauricio Macri”, enfatizó.

Se refirió, en este marco, al delicado momento económico y reconoció que “es cierto que hubo decisiones que afectaron a la vida cotidiana de la gente, pero son necesarias”. “Esta crisis va a ser la última y cuando salgamos vamos a salir enteros”, confió.