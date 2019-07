Memorándum con Irán: Fernández declaró y reiteró que “es una cuestión política, no judicial”

El precandidato presidencial por el Frente de Todos, Alberto Fernández, declaró este miércoles como testigo en la causa que investiga la firma del Memorando de Entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA y advirtió que “es una cuestión política, no judicial”.

Fernández se presentó esta mañana en los tribunales federales de Retiro ante el juez Claudio Bonadio, a raíz de declaraciones a la prensa en las que criticó la firma del pacto con Irán.

“Saben todos que he sido crítico. Saben todos que no estuve de acuerdo con aquella medida y también he dicho una y mil veces que es una cuestión política, no judicial. La declaración por la que me preguntaron fue una que hice en el programa de Nelson Castro”, aseguró al retirarse de los Tribunales.

La citación había sido pedida en mayo último por el abogado de familiares de víctimas del atentado querellante en el caso, Tomás Farini Duggan, a raíz de declaraciones periodísticas de Fernández, en febrero de 2015.

En esas declaraciones, formuladas en una entrevista con el periodista Nelson Castro, Fernández hizo alusión al “encubrimiento” como motivo para la firma del fallido acuerdo. El periodista debe presentarse mañana a declarar.

Una parte de la investigación ya fue enviada a juicio oral y entre los procesados están la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada por presunto “encubrimiento agravado, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad”.

Bonadio sigue adelante con una parte de la instrucción y en ese marco citó como testigo a Alberto Fernández, en respuesta a un pedido que le hizo el 21 de mayo último el abogado de familiares de víctimas del atentado, Tomás Farini Duggan, querellante en el caso.