Jaguares XV va por una nueva victoria

Jaguares XV buscará este sábado su segundo triunfo en la Currie Cup. Por la segunda fecha de la First Division enfrentará desde las 9 a Boland en Potchefstroom, Sudáfrica. El jugador de Pucará Lucas Santa Cruz ocupará el banco de los suplentes.

La de este sábado será la primera participación de Santa Cruz en la competición aunque no es el único jugador del conjunto de Burzaco que forma parte del plantel. Julián Domínguez fue titular en la victoria ante Griffons por la primera fecha por 50 a 43 y convirtió uno de los tries. No obstante, no fue convocado para el encuentro ante Boland Cavaliers.

El rival de Jaguares también llega con una victoria ya que derrotó por 31 a 20 a Border Bulldogs en el arranque del certamen.

Jaguares XV formará con Javier Díaz, José Luis González, Martín Segurotti, Ignacio Calas, Santiago Portillo, Francisco Gorrissen, Lautaro Bávaro, Rodrigo Bruni, Gregorio Del Prete, Martín Elías, Facundo Cordero, Juan Cruz Mallía, Agustín Segura, Bautista Ezcurra y Santiago Carreras.

La Currie Cup es una competición que se celebra anualmente en Sudáfrica. La misma dura dos meses y el combinado argentino integra la segunda división (denominada First Division).

El objetivo de la creación de Jaguares XV es lograr que una mayor cantidad de deportistas tengan roce de calidad internacional. El mismo, estará compuesto por los jugadores de Jaguares que no tengan participación en el Súper Rugby y los más destacados de Argentina XV.