Sabrina Sosa, la soprano de Adrogué que deleita en el Colón y en el subte

“Desde la adolescencia quería trabajar de esto, pero también hacerlo como una forma de vida”, cuenta Sabrina Sosa, una joven soprano que es directora coral y profesora de canto, además de ganadora de varios premios.

Actualmente, la soprano estudia la carrera de Canto Lírico en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, es docente y comparte su arte con pasajeros de la línea H de subte.

Su historia

“Yo no tengo a nadie en mi familia que sea músico ni nada parecido”, señala Sabrina en el arranque de su historia. Y cuenta que todo pareció darse por casualidad. “Arranqué con el coro en el colegio Nacional de Adrogué, donde iba. Siempre me gustó cantar, dibujar, bailar y otro tipo de artes, pero ahí comence a inclinarme por el canto”, destacó.

“Hacíamos cosas populares pero nuestro director, Carlos Barreda, nos hizo probar con otras alemanes, francesas, italianas, y conocer muchos idiomas a través de la fonética, lo que me llamó mucho la atención desde el principio”, comentó.

Una vez conocido ese mundo, Sabrina se decidió “a hacer dirección coral”. “Me gustaba la idea de estar delante de un coro enseñándoles todas las partes, entonces empecé en el conservatorio Julián Aguirre de Banfield. Ahí teníamos como materia obligatoria Canto, y arranqué a hacerla a la par del profesorado”, contó.

“Quería hacerlo como carrera, como trabajo, como forma de vida. Ir por el lado de la música. Poco a poco fui consiguiendo distintas becas que me permitieron, por ejemplo, hacer música de cámara en la Universidad de Lanús (UNLa) y otra en el teatro Argentino de La Plata, el segundo más importante del país”, agregó.

Compartir el arte

Además de los infinitos canales que tiene un artista para hacerse ver y compartir su arte, Sabrina opta por cantar en la línea H de subte de la Ciudad de Buenos Aires, deleitando y maravillando a un público que muchas veces no puede acceder a este tipo de obras.

“Siempre ando por la línea H, adentro del subte o en el anden. Al margen de lo que hago, me gusta compartir la música con otro grupo y sirve como un ingreso extra, es un re laburo. También me ayuda a foguear cosas que tengo que presentar en otros conciertos o espectáculos. La gente lo disfruta y a mi me encanta hacerlo, además de que ayuda a llegar a fin de mes”, expresó.

El futuro

La soprano sueña con “cantar en otros escenarios” en un futuro, para poder mostrarse “en el mundo de la ópera y de la música de cámara”, aunque no quiere “dejar de lado la docencia”.

“Tuve la suerte de cantar en el Colón y en el Argentino de La Plata. Me gustaría conseguir una beca para poder viajar y compartir mi arte. Igualmente, me encata ser profesora, tanto en conservatorios como en centros culturales. Quiero seguir con lo que estoy haciendo pero generar otros espacios y crecer”, concluyó.

Estará en la Región

Este sábado 13 de julio, Sabrina se presentará junto a Florencia Reggiani. Será a las 21 en el centro cultural Landa Sabaris y la entrada es al sobre.