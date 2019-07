Lomas de Zamora: Vidal recorrió talleres ferroviarios

Juntos por el Cambio fortalece la presencia en la Tercera Sección Electoral, de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, visitó este lunes talleres ferroviarios en Lomas de Zamora.

Acompañada de María Luján Rey, madre de una de las víctimas fatales de la Tragedia de Once y candidata a diputada nacional por la Provincia en la boleta de Juntos por el Cambio, y Marcelo Orfila, presidente de Trenes Argentinos, recorrió un taller de Llavallol, partido de Lomas de Zamora.

“Recorrimos los talleres ferroviarios de la Línea Roca en Lomas de Zamora. En esta línea funciona hace dos meses el Sistema de Frenado Automático, que brinda más seguridad a los 700 mil pasajeros y 23 mil trabajadores del tren”, señaló a través de redes sociales.

Destacó que “ahora, cuando un tren excede la velocidad máxima o traspasa un semáforo la bobina instalada en las vías emite una señal. La antena en la cabina del tren capta la señal y detiene automáticamente la marcha de la formación”. “Es la mayor inversión en materia de seguridad ferroviaria de los últimos 30 años y para fines de 2020 funcionará en todo el área metropolitana. Hechos, no palabras. Estamos haciendo las obras y la inversión que se necesitaban hace décadas para que viajemos mejor y más seguros”, sentenció.

“Lo que vemos hoy es una política bien entendida, que encara las obras que llevan tiempo pero transforman el viaje cotidiano de millones de personas haciéndolo más seguro. El sistema ATS detiene de manera automática a la formación que excede la máxima o ignora una señal de alerta”, valoró la mujer que aspira a conseguir una banca en Diputados.

Orfila explicó que la mandataria subió a una formación para conocer el funcionamiento del sistema de frenado automático.

“La última vez que se invirtió en los trenes, la gobernadora estaba en jardín de infantes. Uno se pregunta por qué los gobiernos anteriores no se ocuparon de esto. Uno cree que es porque estas cosas no se ven y no se pueden cortar cintas”, había advertido el presidente Mauricio Macri en mayo pasado, cuando junto a Vidal presentó el sistema de frenos. “Estas obras hubieran evitado tragedias como las de Once y Castelar, entre muchas otras”, había apuntado Vidal.