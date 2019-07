“Lo que todos queremos es lograr el ascenso”, subrayó Asís

“Cuando el técnico de Independiente me confirmó que no iba a tenerme en cuenta para la temporada, a los dos días se comunicó conmigo Cristian Aldirico. Lo que más me sedujo fue esa llamada. Me dijo que necesitaba un jugador con mis características y que ya me tenía visto de algunos amistosos. Eso es un punto a favor”, valoró Asís, sobre su arribo a Temperley.

En diálogo con Info Región, no obstante, subrayó que se debe “ganar el lugar, por más de venir de un equipo de primera división” y añadió que “si hay competencia bienvenido sea”.