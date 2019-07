“Lo de De Lázzari tiene un claro tinte político”, advierten desde Cambiemos

En diálogo con Info Región, el legislador subrayó que “todo el mundo sabe cuál es la visión política de De Lázzari que es un hombre del Partido Justicialista, que fue nominado durante el gobierno de (Eduardo) Duhalde, que tiene una clara tendencia política que la hace notar en todas partes”.

Reconoció entonces que De Lázzari se encuentra capacitado para ejercer su rol en la Corte empero que no es ético que realice acusaciones sin “realizar la denuncia”. “Lo que no puede es hacer lo que está haciendo ahora, porque está dando una opinión y él no puede dar opiniones, si ve algo que le parece mal, lo que tiene que hacer es denunciarlo. La gobernadora (María Eugenia Vidal), valiente como siempre, le dice que lo denuncie”, completó.